當局呼籲民眾勿把濕紙巾丟馬桶

【KTSF 蔡璐陽報導】

全國大部分城市已經居家抗疫快一個月,在首都華盛頓就有自來水公司表示,過去一個月以來,很多社區的排水管道都出現堵塞問題,原因是人們將大量濕紙巾丟入馬桶。

位於首都華盛頓哥倫比亞區的WSSC自來水廠表示,今年頭3個月從下水道中清理出來的濕紙巾,比去年同期多出了37,000磅,重量相當於一輛大型公共巴士。

該自來水廠的發言人呼籲,不要用馬桶沖下濕紙巾,應該將濕紙巾扔在垃圾桶裡。

由於大量的民眾在家時間較長,如果濕紙巾持續堆積在排水管道中,將對社區造成很大負擔。

另外,她也提示民眾在居家抗疫期間,家庭用水會有所上升,請在洗手塗抹洗手液時,和刷牙時關閉水龍頭,這樣可以節約用水。

另外也可以嘗試用更短的時間洗澡,平時在家中也應該注意及時修理漏水的水龍頭。

她還提示民眾,使用洗碗機洗碗,比手洗要節省更多的水。

