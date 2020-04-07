當局呼籲民眾勿把濕紙巾丟馬桶

【KTSF 蔡璐陽報導】

全國大部分城市已經居家抗疫快一個月，在首都華盛頓就有自來水公司表示，過去一個月以來，很多社區的排水管道都出現堵塞問題，原因是人們將大量濕紙巾丟入馬桶。

位於首都華盛頓哥倫比亞區的WSSC自來水廠表示，今年頭3個月從下水道中清理出來的濕紙巾，比去年同期多出了37,000磅，重量相當於一輛大型公共巴士。

該自來水廠的發言人呼籲，不要用馬桶沖下濕紙巾，應該將濕紙巾扔在垃圾桶裡。

由於大量的民眾在家時間較長，如果濕紙巾持續堆積在排水管道中，將對社區造成很大負擔。

另外，她也提示民眾在居家抗疫期間，家庭用水會有所上升，請在洗手塗抹洗手液時，和刷牙時關閉水龍頭，這樣可以節約用水。

另外也可以嘗試用更短的時間洗澡，平時在家中也應該注意及時修理漏水的水龍頭。

她還提示民眾，使用洗碗機洗碗，比手洗要節省更多的水。

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