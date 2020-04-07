聯邦政府援助小商業4類貸款計畫詳情

【KTSF 古琳嘉報導】

聯邦2.2萬億紓困方案中，有3,500億提供給小商業貸款，其中也包括高達1,000萬元不需償還的部分，計畫上週五推出第一天，已有超過220億的貸款申請，本台訪問了非牟利機構專家，講解這次聯邦援助小商業的貸款所包含的四類貸款計畫詳情。

在居家抗疫期間，百業蕭條，不管是開門苦撐的必要服務，或是被迫關閉的非必要服務，公司行號小商業都面臨生存危機，專門幫助亞裔小商業的非牟利機構Asian Inc，整理了在聯邦紓困計畫Cares Act之下，受疫情影響的公司和小商業可以申請的4項貸款計畫，可以幫助到受疫情影響的小商業和公司，還有能幫助1099的合同工和自雇者的貸款計畫。

首先是稱為PPP的薪資保護計畫（Paycheck Protection Program），旨在幫助小商業支付員工薪水，以及租金等必要開銷，最高達1,000萬美元，可以直接向銀行或是上網申請，雖然是貸款，卻可能不必償還。

Asia Inc加州小商業技術援助計劃黃文傑（Porter Wong）說：「他是按照你每年全部工資發了多少，還有你的租金，還有雜費，比方水費電費這種加起來，然後他會給你算大概兩個半月（開銷費用）的貸款，你怎麼去發這個錢，聯邦政府是有一個規定，要是你按照這個規定的話，這一筆錢是可以不用償還。」

舉例來說，一家有兩名員工的小商業，如果每個月發薪水一萬元．，再加上租金5,000元，以及水電等雜支1,000元，那麼合資格申請的PPP貸款，可以獲得12,000元，乘以2.5個月，也就是能申請到3萬元貸款。

黃文傑說：「不用償還的，可是你一定要有最起碼有75%以上是花在你的發薪水。」

換言之，這筆款項如果用在其他用途上，則還是一筆貸款，就需要償還，貸款兩年到期，利息為1%。

其次第二項稱為EIDL，經濟傷害災難緊急貸款（Economic Injury Disaster Loan Emergency Advance），讓受到重大災難衝擊的小商業可以緊急申請，不限於主要用在發放員工薪資，員工在500人以下的公司，或者獨立合同工，以及自雇者self employee都可以申請。

黃文傑說：「他的用意跟PPP差不多，可以PPP大部分要用在發薪水上面，EIDL的話也可以有其他的用途。」

EIDL貸款上限為200萬美元，需向銀行申請，其中有一萬元不需償還，剩下的金額仍需要償還，不過如果小商業主只需要一萬元的資金周轉，就不用透過銀行，可以直接在SBA小商業局的網站申請，同樣不必償還。

第三項稱為小商業快速過渡貸款（SBA Express Bridge Loan），對於已經跟銀行有貸款關係的小商業，可以直接向合作的銀行申請25,000元快速貸款，不過這項計畫利息很高，適合急迫需要資金的業主，而且必須用在生意上。

黃文傑說：「這是一個7年的，要分7年去還，然後他是有一個利息，那個利息是現在的prime rate再加6.5%，那就等於說很緊急的，很快的給你25,000塊。」

第四項則是小商業債務紓困（SBA Debt Relief），只要是業主在今年9月27日以前申請到的小商業貸款，或是目前已經貸到的小商業貸款，只要符合一定資格，聯邦政府會協助你支付6個月的本金、利息，以及申請貸款的費用。

黃文傑提醒，由於申請者眾多，聯邦的紓困資金可能很快就會用完，建議有需要的小商業主儘速申請，可以向銀行洽詢，或者透過Asain Inc協助申請，電話：(415) 928-5910，也可以找黃文傑，電話：(650) 416-1638，服務完全免費。

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