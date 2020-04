聯邦政府援助小商業4類貸款計畫詳情

【KTSF 古琳嘉報導】

聯邦2.2萬億紓困方案中,有3,500億提供給小商業貸款,其中也包括高達1,000萬元不需償還的部分,計畫上週五推出第一天,已有超過220億的貸款申請,本台訪問了非牟利機構專家,講解這次聯邦援助小商業的貸款所包含的四類貸款計畫詳情。

在居家抗疫期間,百業蕭條,不管是開門苦撐的必要服務,或是被迫關閉的非必要服務,公司行號小商業都面臨生存危機,專門幫助亞裔小商業的非牟利機構Asian Inc,整理了在聯邦紓困計畫Cares Act之下,受疫情影響的公司和小商業可以申請的4項貸款計畫,可以幫助到受疫情影響的小商業和公司,還有能幫助1099的合同工和自雇者的貸款計畫。

首先是稱為PPP的薪資保護計畫(Paycheck Protection Program),旨在幫助小商業支付員工薪水,以及租金等必要開銷,最高達1,000萬美元,可以直接向銀行或是上網申請,雖然是貸款,卻可能不必償還。

Asia Inc加州小商業技術援助計劃黃文傑(Porter Wong)說:「他是按照你每年全部工資發了多少,還有你的租金,還有雜費,比方水費電費這種加起來,然後他會給你算大概兩個半月(開銷費用)的貸款,你怎麼去發這個錢,聯邦政府是有一個規定,要是你按照這個規定的話,這一筆錢是可以不用償還。」

舉例來說,一家有兩名員工的小商業,如果每個月發薪水一萬元.,再加上租金5,000元,以及水電等雜支1,000元,那麼合資格申請的PPP貸款,可以獲得12,000元,乘以2.5個月,也就是能申請到3萬元貸款。

黃文傑說:「不用償還的,可是你一定要有最起碼有75%以上是花在你的發薪水。」

換言之,這筆款項如果用在其他用途上,則還是一筆貸款,就需要償還,貸款兩年到期,利息為1%。

其次第二項稱為EIDL,經濟傷害災難緊急貸款(Economic Injury Disaster Loan Emergency Advance),讓受到重大災難衝擊的小商業可以緊急申請,不限於主要用在發放員工薪資,員工在500人以下的公司,或者獨立合同工,以及自雇者self employee都可以申請。

黃文傑說:「他的用意跟PPP差不多,可以PPP大部分要用在發薪水上面,EIDL的話也可以有其他的用途。」

EIDL貸款上限為200萬美元,需向銀行申請,其中有一萬元不需償還,剩下的金額仍需要償還,不過如果小商業主只需要一萬元的資金周轉,就不用透過銀行,可以直接在SBA小商業局的網站申請,同樣不必償還。

第三項稱為小商業快速過渡貸款(SBA Express Bridge Loan),對於已經跟銀行有貸款關係的小商業,可以直接向合作的銀行申請25,000元快速貸款,不過這項計畫利息很高,適合急迫需要資金的業主,而且必須用在生意上。

黃文傑說:「這是一個7年的,要分7年去還,然後他是有一個利息,那個利息是現在的prime rate再加6.5%,那就等於說很緊急的,很快的給你25,000塊。」

第四項則是小商業債務紓困(SBA Debt Relief),只要是業主在今年9月27日以前申請到的小商業貸款,或是目前已經貸到的小商業貸款,只要符合一定資格,聯邦政府會協助你支付6個月的本金、利息,以及申請貸款的費用。

黃文傑提醒,由於申請者眾多,聯邦的紓困資金可能很快就會用完,建議有需要的小商業主儘速申請,可以向銀行洽詢,或者透過Asain Inc協助申請,電話:(415) 928-5910,也可以找黃文傑,電話:(650) 416-1638,服務完全免費。

