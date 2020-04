矽谷近5分之1公司因為新冠病毒疫情裁員（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

有新的調查顯示,預計矽谷將有近5分之1的公司因為新冠病毒疫情而裁員。

Silicon Valley Leadership Group上星期在矽谷100間公司的高層管理人員中進行民調,結果顯示,受新冠病毒疫情影響,有18%的公司已經決定或正在考慮裁員,好的一面是,有61%的公司仍會繼續聘請新員工,或保持原有招聘速度,42%的公司只會聘請必要員工,另外21%的公司會暫停聘請新員工。

分析人士擔心,未來可能會有更多公司加入裁員行列,希望公司之間在疫情期間能互相借鑒維持經營的經驗。

至於公司對病假和休假政策是否有改變,57%的公司表示沒有改變,而改變的佔43%針對社交距離,73%的公司表示有做到針對防疫措施,72%的公司會提供免洗擦手液和口罩,27%會提供一線員工健康檢測,還有17%會提供清洗設施。

