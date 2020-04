舊金山新型肺炎死者增至9人 再有無家者確診（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山週一新增15宗確診,累計583宗,再多一人死亡,總死亡人數上升至9人,Laguna Honda醫院過去的週末多4人確診,而兩名曾經入住支援中心的無家可歸者亦確診。

衛生局局長Grant Colfax表示,在確診的583人當中,其中83人正住院治療,近一半在深切治療部,在9名死者當中,有一名在過身後才確診,他亦是一名確診者的密切接觸者。

過去一個周末,Laguna Honda醫院增加4人確診,累計16宗感染,其中12人是職員,4人是院友,衛生局正重新檢測醫護及院友。

而兩名新確診的無家可歸者,曾經住在位於Market街以南的MSC支援中心,他們曾經與另外19名無家可歸者接觸,這班人全部已被送往酒店隔離,市府指,至今已經有3名露宿者確診。

舊金山無家可歸者及房屋支援局局長Abigail Stewart-Kahn說:「我們為支援中心提供額外的口罩,中心所有的住客及職員任何時候都要戴口罩,這些指引已經傳達給中心。」

為了減少每個支援中心的人數,市府上星期開放Mosone會議中心西翼,讓394名無家可歸者入住。

不過有媒體公開中心的床位設置後,惹來不少進步派市參事的抨擊,他們認為床與床之間相隔距離太短,又要共用浴室及洗手間,一旦疫情爆發,情況將不可收拾,並建議政府租借一萬間酒店房,讓露宿者入住。

市府週一沒有正面回應批評,只表示,根據州府的指引,已經不需要支援中心安置露宿者,現在會盡量安排脆弱及有疾病紀錄的無家可歸者入住酒店。

Stewart-Kahn說:「獲優先入住酒店房的是一些確診、並需要隔離空間的人,還有正等候檢驗結果、住在密集環境,以及露宿者中的高危染病族群。」

而Moscone中心西翼將會畫分成4個區域,安置兩百名化驗結果呈陰性、已經痊癒,或者通過14天隔離期的無家可歸者。

市府指,現時找到約950間酒店房安置露宿者,近兩百間已經有人住,由於現時要顧及露宿者,目標租用的酒店房由之前的3,500間升至4,500間。

此外,市長布里德宣布已經在海旁30及32號碼頭設置新的快速檢測中心,專為一些正自我隔離的前線醫護及執法人員服務,目標希望在本星期內每日檢測200人,大約一到兩天有結果。

布里德亦指,與州長紐森合作,已經關閉位於California街的太平洋醫院(CMPC)將會於十日內重開,並提供290個床位照顧,確診新型肺炎患者。

在執法方面,舊金山警察局澄清,至今並沒有票控商戶,只是有兩人因為違反社交距離的命令被票控,另外亦發出26個警告,包括22人及4間商戶。

