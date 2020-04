【KTSF】

舊金山灣景區一幢住屋發生入屋劫案,3名賊匪闖入屋內搜掠財物,年老的女戶主更一度被按在地上。

事發於週一中午1時33分,地點在Van Dyke大街1500號路段。

賊匪被指踢開前門,把79歲女戶主按在地上,搶走屋內的貴重物品後逃走。

女戶主在事件中沒有受傷,3名賊匪被指年約20餘歲,目前仍然在逃。

