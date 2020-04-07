Santa Clara縣單日新增17宗確診 疫情似有緩和跡象

【KTSF 陳嘉琪報道】

灣區的總確診個案超過3,700宗，增加至近100人死亡，不過確診者及死亡人數最多的南灣Santa Clara縣，疫情似有緩和跡象，週一新增了17宗確診，是自十日以來單日最小的升幅。

Santa Clara縣衛生局公布，週一新增3人死亡，累計死亡人數增至42人，其中一半是在過去十日死亡，另外有17宗確診個案，是自3月28日以來單日最小的升幅，累計1,224宗。

中半島San Mateo縣新增24宗確診，累計579宗，死亡人數維持14人，當地所有的死者都是60歲以上。

東灣Contra Costa縣新增31宗，累計417宗，再多一人死亡，總死亡人數是7人，確診患者當中有30人，需要住院治療。

縣府週一亦首度公開各市的確診人數，患者最多的是列治文市，有37宗，緊隨其後的是Orinda市，有35宗。

Orinda市一間療養院爆發大規模感染潮，至今已有27名院友及22名職員感染，其中4人住院治療，一名接受臨終關懷服務的院友亦確診，他最終在週日去世，縣府已經派人調查病毒爆發的沿頭。

東灣Alameda縣週一新增18宗確診，累計557宗，死亡人數增加一人至13人。

柏克萊市總共有31人確診，巴士公司AC Transit表示，一名駕駛Emeryville線路的巴士司機確診，AC Transit已經暫時關閉位於Emeryville辦公室，並安排其他組別的職員去駕駛Emeryville的路線一星期。

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