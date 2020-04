Santa Clara縣單日新增17宗確診 疫情似有緩和跡象

【KTSF 陳嘉琪報道】

灣區的總確診個案超過3,700宗,增加至近100人死亡,不過確診者及死亡人數最多的南灣Santa Clara縣,疫情似有緩和跡象,週一新增了17宗確診,是自十日以來單日最小的升幅。

Santa Clara縣衛生局公布,週一新增3人死亡,累計死亡人數增至42人,其中一半是在過去十日死亡,另外有17宗確診個案,是自3月28日以來單日最小的升幅,累計1,224宗。

中半島San Mateo縣新增24宗確診,累計579宗,死亡人數維持14人,當地所有的死者都是60歲以上。

東灣Contra Costa縣新增31宗,累計417宗,再多一人死亡,總死亡人數是7人,確診患者當中有30人,需要住院治療。

縣府週一亦首度公開各市的確診人數,患者最多的是列治文市,有37宗,緊隨其後的是Orinda市,有35宗。

Orinda市一間療養院爆發大規模感染潮,至今已有27名院友及22名職員感染,其中4人住院治療,一名接受臨終關懷服務的院友亦確診,他最終在週日去世,縣府已經派人調查病毒爆發的沿頭。

東灣Alameda縣週一新增18宗確診,累計557宗,死亡人數增加一人至13人。

柏克萊市總共有31人確診,巴士公司AC Transit表示,一名駕駛Emeryville線路的巴士司機確診,AC Transit已經暫時關閉位於Emeryville辦公室,並安排其他組別的職員去駕駛Emeryville的路線一星期。

