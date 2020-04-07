Santa Clara縣公布措施應對無家可歸確診病人

【KTSF 梁秋玉報導】

南灣Santa Clara縣衛生部門週一公佈應對無家可歸者的防疫措施，以及如何處理病人激增的問題。

Santa Clara縣一日內增加17宗確診，週一累計有1,224宗，死亡案例42宗，比前一天多3宗。

縣衛生局表示，在確診案例中，有174例是無家可歸者。

Santa Clara縣議員Dave Cortese說：「確保無家人口，以及在臨時住所的人口，即在本縣約8,000人能得到同樣的關注、照護、資源、治療和愛護，跟其他人口一樣。」

當局表示，為應對縣內激增的無家可歸者確診病人，已提供191張加護床位，並準備了1,438張床位，以及535台呼吸機。

Santa Clara縣目前已有2,000多張臨時床位提供給無家可歸者居住，但為保持社交距離，當局不得不減少約300張床位，同時也在努力尋找新空間，截至週日，當局又增加了602張臨時床位。

Santa Clara縣房屋支援辦公室主任Ky Le說：「當然我們會達到社交距離的要求，我們所有臨時住處全天候開放，所有季節性臨時住處也有延長開放時間。」

縣府啟用的這些臨時住宿場所，包括Gateway Pavilion露天會場、聖荷西Parkside Hall，以及縣府付錢的酒店和旅店房間，另外縣府也會向無家可歸者展開新冠病毒的教育和宣傳工作，幫助他們避免感染病毒。

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