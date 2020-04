Santa Clara縣公布措施應對無家可歸確診病人

【KTSF 梁秋玉報導】

南灣Santa Clara縣衛生部門週一公佈應對無家可歸者的防疫措施,以及如何處理病人激增的問題。

Santa Clara縣一日內增加17宗確診,週一累計有1,224宗,死亡案例42宗,比前一天多3宗。

縣衛生局表示,在確診案例中,有174例是無家可歸者。

Santa Clara縣議員Dave Cortese說:「確保無家人口,以及在臨時住所的人口,即在本縣約8,000人能得到同樣的關注、照護、資源、治療和愛護,跟其他人口一樣。」

當局表示,為應對縣內激增的無家可歸者確診病人,已提供191張加護床位,並準備了1,438張床位,以及535台呼吸機。

Santa Clara縣目前已有2,000多張臨時床位提供給無家可歸者居住,但為保持社交距離,當局不得不減少約300張床位,同時也在努力尋找新空間,截至週日,當局又增加了602張臨時床位。

Santa Clara縣房屋支援辦公室主任Ky Le說:「當然我們會達到社交距離的要求,我們所有臨時住處全天候開放,所有季節性臨時住處也有延長開放時間。」

縣府啟用的這些臨時住宿場所,包括Gateway Pavilion露天會場、聖荷西Parkside Hall,以及縣府付錢的酒店和旅店房間,另外縣府也會向無家可歸者展開新冠病毒的教育和宣傳工作,幫助他們避免感染病毒。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。