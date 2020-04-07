居家抗疫令下零售業重創 到5月或失200萬職位

【KTSF 張麗月報導】

在居家抗疫令下，除了航空、旅遊和餐飲業受到打擊之外，市面一片寂靜不用說，零售業也首當其衝。

根據全國零售聯盟資料顯示，零售業在3月份因為裁員和被迫放無薪假期，而流失超過4.6萬份工作，又說如果疫情危機持續下去，將會有更多工人無工做。

聯盟預計，到了5月份，零售市場的勞動力可能會減少200萬份工作。

有分析指出，疫情爆發未知何時是盡頭，在前景不明朗下，對大部份零售百貨店來說是艱苦經營的時期，雖然有些零售商近年來轉攻網上銷售，但網購銷售收益比核心的店面銷售為少，一向商場的人流已經減少，再加上今次疫情令店舖關門，大部份的零售業更加慘澹經營。

另外，特朗普政府2.2萬億元的刺激經濟紓困法案中，對小商業的3,500億元貸款計畫由於反應非常熱烈，財長正要求國會額外撥款2,500億元救助小商業，預料國會本星期較後時間有決定。

消息指出，這個小商業貸款計畫上星期五開始接受申請，但計畫一開始就遇到阻滯，因為許多銀行都不願意承擔貸款的風險。

一些大銀行更加採取觀望態度，要研究清楚政府的條文，才肯借錢給小商業，因此白宮正與銀行界人士協商解決問題。

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