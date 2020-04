居家抗疫令下零售業重創 到5月或失200萬職位

【KTSF 張麗月報導】

在居家抗疫令下,除了航空、旅遊和餐飲業受到打擊之外,市面一片寂靜不用說,零售業也首當其衝。

根據全國零售聯盟資料顯示,零售業在3月份因為裁員和被迫放無薪假期,而流失超過4.6萬份工作,又說如果疫情危機持續下去,將會有更多工人無工做。

聯盟預計,到了5月份,零售市場的勞動力可能會減少200萬份工作。

有分析指出,疫情爆發未知何時是盡頭,在前景不明朗下,對大部份零售百貨店來說是艱苦經營的時期,雖然有些零售商近年來轉攻網上銷售,但網購銷售收益比核心的店面銷售為少,一向商場的人流已經減少,再加上今次疫情令店舖關門,大部份的零售業更加慘澹經營。

另外,特朗普政府2.2萬億元的刺激經濟紓困法案中,對小商業的3,500億元貸款計畫由於反應非常熱烈,財長正要求國會額外撥款2,500億元救助小商業,預料國會本星期較後時間有決定。

消息指出,這個小商業貸款計畫上星期五開始接受申請,但計畫一開始就遇到阻滯,因為許多銀行都不願意承擔貸款的風險。

一些大銀行更加採取觀望態度,要研究清楚政府的條文,才肯借錢給小商業,因此白宮正與銀行界人士協商解決問題。

