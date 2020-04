【KTSF】

為了抗疫大家都要保持社交距離,也不能外出,不過,這個星期就算在留在家中,也有有趣的事情可以做。

週二晚上,大家只要抬頭望天,就可以看到一輪明月,由於週二晚將會是月球在今年內最接近地球的一次,所以這個春天的第一個滿月,也會是今年內最大和最光的滿月,而最光亮的時刻,就是西岸時間7時35分。

這個4月的滿月名為「粉紅月亮」,不過月亮其實不是粉紅色,而是因為北美地區一種粉紅色野花,會在4月滿月時盛開,所以就用這種早春的花朵的顏色命名。

