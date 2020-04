紐森指加州確診個案升幅放緩 但疫情或持續更長時間

【KTSF 郭柟報導】

加州確診人數達到15,865宗,比週一多了一成,死亡人數374人,住院人數2,611人,1,108人需要入住深切治療部(ICU),比週一多了約2%,州長紐森認為,確診個案升幅放緩,但疫情會維持更長一段時間。

紐森說:「我們的模型反映,未來一兩週尚未到頂,病例會緩慢穩定增長,多得你們有保持社交距離。」

紐森週二宣佈的新抗疫政策,在州府網站https://covid19.ca.gov/加入了精神健康服務資訊,希望紓緩疫情面對的壓力,保持身心健康,又提供多條防止自殺等的熱線。

加州衛生局局長Nadine Burke Harris說:「安全、穩定和親密的關係,有助腦部和身體免受逆境的壓力傷害。」

她又提醒大家,保持精神健康的方法包括要有良好的營養、勤做運動、做冥想練習、有充足睡眠、與親友保持聯絡等。

另外,紐森表示,加州需要多1.5萬至2萬部呼吸機,現時加州只有大約1.1萬部。

