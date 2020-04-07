紐森指加州確診個案升幅放緩 但疫情或持續更長時間

【KTSF 郭柟報導】

加州確診人數達到15,865宗，比週一多了一成，死亡人數374人，住院人數2,611人，1,108人需要入住深切治療部（ICU），比週一多了約2%，州長紐森認為，確診個案升幅放緩，但疫情會維持更長一段時間。

紐森說：「我們的模型反映，未來一兩週尚未到頂，病例會緩慢穩定增長，多得你們有保持社交距離。」

紐森週二宣佈的新抗疫政策，在州府網站https://covid19.ca.gov/加入了精神健康服務資訊，希望紓緩疫情面對的壓力，保持身心健康，又提供多條防止自殺等的熱線。

加州衛生局局長Nadine Burke Harris說：「安全、穩定和親密的關係，有助腦部和身體免受逆境的壓力傷害。」

她又提醒大家，保持精神健康的方法包括要有良好的營養、勤做運動、做冥想練習、有充足睡眠、與親友保持聯絡等。

另外，紐森表示，加州需要多1.5萬至2萬部呼吸機，現時加州只有大約1.1萬部。

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