美國逾35萬人確診新型肺炎、1萬多人不治,疫情最嚴重的紐約州延長停課至月底。

紐約州的死亡人數佔全國總數近一半,州長科莫形容形勢正在轉變,又相信感染率下降是因為保持社交距離的措施奏效。

他宣布延長停課以及關閉非必要商舖,並提高違反指令的罰款金額至1,000美元。

特朗普總統接受科莫請求,容許停在當地的醫療船接收新型肺炎患者。

