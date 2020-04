【KTSF】

紐約市死於新型肺炎的人數,已超過911恐襲事件所造成的死亡人數。

根據紐約市衛生局週二公布的最新數據,新型肺炎在紐約市已造成至少3,202人死亡。

紐約州是全美新型肺炎的重災區,當中確診和死亡人數都集中在紐約市。

紐約市於3月13日通報首宗死亡個案,距離通報首宗確診個案不足兩週。

