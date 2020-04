約翰遜情況轉差入住深切治療部 需吸氧氣

【有線新聞】

確診新型肺炎的英國首相約翰遜,本港時間清晨情況轉差轉入深切治療部,目前清醒,官方指他要吸氧氣,在深切治療部期間情況無變,有新消息會及時公布,有需要時外相藍韜文會暫代首相。

約翰遜入院24小時後,當地週一晚情況轉差,轉入深切治療部,內閣大臣高文浩早上透露,約翰遜目前精神不錯,要吸氧氣但不需插喉、亦無用呼吸機。

《泰晤士報》引述消息報道,約翰遜目前要吸4度氧氣,即每分鐘吸氧氣4公升,比一般深切治療病人平均每分鐘吸15公升少,估計他情況好過其他嚴重病人。

約翰遜前一日在網上「報平安」,稱只是入院例行檢查,但當晚首相府公布,他轉送深切治療部的消息,有向英女王通報他的病情。

約翰遜是在週日晚入院,《每日郵報》稱他當天早上召開內閣視像會議,與會者透露,他當時面色蒼白、面容憔悴,說話時氣喘,他之後去花園散步、又午睡,但情況沒好轉,視像見醫生後要入院。

醫生一直建議55歲的約翰遜要多休息,但由確診至入院首日,約翰遜一直堅持繼續領導政府,天空新聞台報道,約翰遜在病榻仍有接收公文,處理公務。

直至轉入深切治療部前致電外相藍韜文,要求他必要時暫代首相職務。

藍韜文說:「首相任命我為首席大臣,有必要時代表他推動政府抗疫工作,政府會繼續運作。」

根據英國醫院的數據,當地新型肺炎患者中有3分2人入院24小時內需要插喉,至於需要深切治療的嚴重患者,死亡率約五成。

