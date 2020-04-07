約翰遜情況轉差入住深切治療部 需吸氧氣

【有線新聞】

確診新型肺炎的英國首相約翰遜，本港時間清晨情況轉差轉入深切治療部，目前清醒，官方指他要吸氧氣，在深切治療部期間情況無變，有新消息會及時公布，有需要時外相藍韜文會暫代首相。

約翰遜入院24小時後，當地週一晚情況轉差，轉入深切治療部，內閣大臣高文浩早上透露，約翰遜目前精神不錯，要吸氧氣但不需插喉、亦無用呼吸機。

《泰晤士報》引述消息報道，約翰遜目前要吸4度氧氣，即每分鐘吸氧氣4公升，比一般深切治療病人平均每分鐘吸15公升少，估計他情況好過其他嚴重病人。

約翰遜前一日在網上「報平安」，稱只是入院例行檢查，但當晚首相府公布，他轉送深切治療部的消息，有向英女王通報他的病情。

約翰遜是在週日晚入院，《每日郵報》稱他當天早上召開內閣視像會議，與會者透露，他當時面色蒼白、面容憔悴，說話時氣喘，他之後去花園散步、又午睡，但情況沒好轉，視像見醫生後要入院。

醫生一直建議55歲的約翰遜要多休息，但由確診至入院首日，約翰遜一直堅持繼續領導政府，天空新聞台報道，約翰遜在病榻仍有接收公文，處理公務。

直至轉入深切治療部前致電外相藍韜文，要求他必要時暫代首相職務。

藍韜文說：「首相任命我為首席大臣，有必要時代表他推動政府抗疫工作，政府會繼續運作。」

根據英國醫院的數據，當地新型肺炎患者中有3分2人入院24小時內需要插喉，至於需要深切治療的嚴重患者，死亡率約五成。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。