搵屋住專題：Alameda市新長者可負擔公寓接受申請（視頻）

東灣Alameda市有新近落成長者可負擔租賃公寓,現正開放接受申請。

公寓位於W Atlantic Ave 171號,在原海軍基地舊址,現在有48個一房和11個兩房單位接受民眾申請,當中有30個單位將提供給無家可歸人士申請,特別是退伍軍人。

一房單位面積588平方尺,月租1,395元,兩房單位面積777平方尺,月租1,674元。

申請人年收入限制方面,1人家庭不得超過52,080元,2人家庭不得超過59,520元,3人家庭不得超過66,960元。

該公寓目前只接受網上申請,申請截止日期為4月24日下午4點。

詳情請瀏覽:https://www.edenhousing.org/property/corsair-flats-alameda-point-senior

