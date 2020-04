【KTSF】

居家抗疫期間,車輛需要續牌及Smog Check應該怎樣做呢?

民眾仍可登錄DMV的網站辦理繳費續期工作,居家抗疫期間,大多數的Smog Check場所都照常營業,但若民眾仍有擔憂,DMV表示大家可推遲Smog Check直到疫情結束,不過需先上網繳交續牌費,以避免罰款。

另外,在未進行Smog Check前,車主是不會收到續牌貼紙,期間開車上街仍有可能被截查,不過DMV已和執法部門溝通,要求放寬牌照過期執法,但車主最好打印續牌證明,保存在車內,或截圖保存在手機中,在被截查時能提供說明。

