灣區捷運(BART)週二宣布,由週三開始,將會減少班次至每半小時一班列車。

捷運表示,家居抗疫令導致乘客數量大減,所以決定減少列車班次,以節省開支。

本週三開始,從週一到週五,每半小時才會有一班列車,捷運預計可以每月節省300萬到700萬元開支。

捷運呼籲乘客出行之前,先查看新的列車班次時間表。

版權所有,不得轉載。