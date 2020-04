【KTSF】

新型肺炎疫情期間,民眾在居家抗疫令下減少駕車外出,美國有兩間汽車保險公司宣布,將會向旗下客戶退還一些保費。

Allstate表示,將會向已繳交4月及5月保費的客戶退還15%的保費,總退款額達6億元。

American Family Insurance表示,旗下承保的每輛汽車將會退還50元,總退款額達2億元。

暫時未知其他汽車保險公司會否跟進,Progressive表示,正在考慮各個可行方案。

