【KTSF】

科技巨頭蘋果公司為醫護人員生產防護面罩。

蘋果公司行政總裁Tim Cook透過推特宣布,公司動員公司產品設計師、工程師、營運和包裝團隊,與供應商合力設計、生產及運送防護面罩給醫護人員,第一批防護面罩於上週送到Santa Clara縣的Kaiser醫院。

蘋果計劃每週生產100萬個防護面罩,並與世界各地的政府合作,分配醫療物資到最需要的地方,面罩的材料來自美國和中國。

另外,蘋果公司通過全球供應鏈,已經採購了逾2,000萬個口罩。

