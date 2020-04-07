代理海軍部長Thomas Modly批評羅斯福號前艦長後呈職

【KTSF 江良慧報導】

代理海軍部長Thomas Modly，週一批評已經被解除職務的航空母艦羅斯福號前艦長Brett Crozier太天真和愚蠢，無法勝任艦長職務，不過Modly的言論最終導致他自己也要辭職。

國防部長Mark Esper週二證實，Modly已經提出辭職，Modly在週一親自去到關島，登上航母羅斯福號，用擴音器向艦上所有官兵廣播，指責前艦長Crozier是刻意把信件洩漏給傳媒，又或者是太天真和愚蠢，不配當艦長，船上的官兵即時大叫反駁他。

事後他的講話聲帶傳出，惹來船員家屬和多名民主黨議員譴責，連之前贊成解除Crozier職務的特朗普總統也改口，表示不想摧毀Crozier的事業。

Modly於是在週一晚發聲明，為自己出言侮辱Crozier致歉，並且在週二早上辭職。

Crozier早前向多名海軍官員發出措詞強硬的電郵，指羅斯福號上爆發新型肺炎疫情，要求當局立即採取行動，信件之後洩漏給傳媒而鬧出風波，Crozier更因此被免除艦長職務。

海軍週二表示，羅斯福號船員當中，有接近八成人已經接受檢測，當中有230人確診，艦上有月2,000名船員，已經移送至關島上的設施。

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