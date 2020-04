代理海軍部長Thomas Modly批評羅斯福號前艦長後呈職

【KTSF 江良慧報導】

代理海軍部長Thomas Modly,週一批評已經被解除職務的航空母艦羅斯福號前艦長Brett Crozier太天真和愚蠢,無法勝任艦長職務,不過Modly的言論最終導致他自己也要辭職。

國防部長Mark Esper週二證實,Modly已經提出辭職,Modly在週一親自去到關島,登上航母羅斯福號,用擴音器向艦上所有官兵廣播,指責前艦長Crozier是刻意把信件洩漏給傳媒,又或者是太天真和愚蠢,不配當艦長,船上的官兵即時大叫反駁他。

事後他的講話聲帶傳出,惹來船員家屬和多名民主黨議員譴責,連之前贊成解除Crozier職務的特朗普總統也改口,表示不想摧毀Crozier的事業。

Modly於是在週一晚發聲明,為自己出言侮辱Crozier致歉,並且在週二早上辭職。

Crozier早前向多名海軍官員發出措詞強硬的電郵,指羅斯福號上爆發新型肺炎疫情,要求當局立即採取行動,信件之後洩漏給傳媒而鬧出風波,Crozier更因此被免除艦長職務。

海軍週二表示,羅斯福號船員當中,有接近八成人已經接受檢測,當中有230人確診,艦上有月2,000名船員,已經移送至關島上的設施。

