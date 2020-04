威斯康辛州高院裁定民主黨總統初選週二如期舉行

【KTSF 江良慧報導】

威斯康辛州的民主黨籍州長Tony Evers在週二民主黨總統初選前夕,不理會共和黨州議會領袖的反對頒布行政命令,禁止選民親自投票,直至6月9日為止,不過,共和黨的州議員立即告上州最高法院,並且獲得勝訴。

全國有11個州在4月舉行初選,除威州之外的10個州,都已經宣布押後或把選舉改為全部以郵寄選票投票,威州至今有超過2,400宗確診個案,有77人死亡。

Evers表示,他的良知不容許他批准一些可能會令病毒再傳播,令更多人冒風險的聚集,不過,由於他之前曾經表示,他沒有權單方面改變選舉日期,所以到底週二會否和怎樣舉行投票,還是成為疑問。

如最後法庭批准押後選舉,就可以避免威州要出動國民警衛軍做票站人員,原因是原來的票站人員都因為新型肺炎疫情辭職。

威州有超過120萬人申請郵寄選票,是該州的新紀錄。

