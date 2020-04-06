威斯康辛州高院裁定民主黨總統初選週二如期舉行

【KTSF 江良慧報導】

威斯康辛州的民主黨籍州長Tony Evers在週二民主黨總統初選前夕，不理會共和黨州議會領袖的反對頒布行政命令，禁止選民親自投票，直至6月9日為止，不過，共和黨的州議員立即告上州最高法院，並且獲得勝訴。

全國有11個州在4月舉行初選，除威州之外的10個州，都已經宣布押後或把選舉改為全部以郵寄選票投票，威州至今有超過2,400宗確診個案，有77人死亡。

Evers表示，他的良知不容許他批准一些可能會令病毒再傳播，令更多人冒風險的聚集，不過，由於他之前曾經表示，他沒有權單方面改變選舉日期，所以到底週二會否和怎樣舉行投票，還是成為疑問。

如最後法庭批准押後選舉，就可以避免威州要出動國民警衛軍做票站人員，原因是原來的票站人員都因為新型肺炎疫情辭職。

威州有超過120萬人申請郵寄選票，是該州的新紀錄。

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