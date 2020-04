【KTSF 馮政浩報導】

連鎖店Target和貨倉式超級市場Walmart週六起限制人流進入,配合新冠肺炎期間社交距離的要求。

大型超級市場式百貨公司Walmart由週六起實施在同一時間每1,000平方英尺,只可以招待5名顧客,大約是店鋪顧客一般限額的20%。

Walmart表示,他們大部分的店鋪都會有兩個入口,但現在只會使用一個,通常是靠近蔬菜部的入口。

顧客要在門口排隊,一個人出來,另一位才可以入去。

另外,百貨公司Target由星期六開始也實施人流管制,Target同時也有售賣食物。

