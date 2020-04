全美確診個案逾33萬宗 本週疫情將惡化

【KTSF】

全球新型肺炎確診個案超過120萬宗,導致超過69,000人死亡,全美確診個案則超過33萬宗,近9,500人死亡,白宮抗疫小組組員警告,本週的疫情將會惡化。

白宮抗疫小組組員之一的Anthony Fauci醫生表示,美國正掙扎與疫情對抗當中,未來一星期的疫情將會惡化,死亡人數及確診數字將會持續上升,可能會令大家震驚,希望大家要有心理準備。

但如果民眾跟足專家的指引保持社交距離,盡量留在家中避疫,美國將會渡過今日難關。

Fauci醫生亦指,除非疫情在全球都受控,否則新型冠狀病毒將會季節性定期出現。

至於疫情重災區的紐約州終於迎來曙光,星期六的死亡人數是594人,比前天的630人稍稍減少,州長Andrew Cuomo指,對於每一個死者他都深感歉意,但從數字上來說,是首次錄得減少,希望紐約州是即將或已經到大疫情的頂峰,不過現階段仍然太早去判定當地的疫情是否有緩和跡象。

Cuomo指,當地醫院的防護裝備及治療藥物都不足夠,可能只有大約3到4天的供應。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。