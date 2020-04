美國官方修改國家戰略儲備定義惹爭議

【有線新聞】

美國醫療物資短缺,多個州分都向聯邦政府求助,不過特朗普女婿白宮高級顧問庫什納,日前公開怪責州政府過於依賴聯邦儲備。有傳媒發現,官方其後修改「國家戰略儲備」定義,被質疑是配合庫什納說法。

阿里巴巴創辦人之一籃網班主蔡崇信與太太,週六向紐約州捐贈第二批物資。兩批物資共有260萬口罩,17萬護目鏡、2,000台呼吸機。

另一阿里巴巴創辦人馬雲上月捐贈一批口罩與病毒試劑予美國。州長科莫致謝,又稱中國政府有居中協調。

疫情當前,外國援助始終有限,多個州分曾向聯邦政府求助,仍未足以滿足需求。州長形容現時要與其他州分,爭奪醫療資源。

添置物資責任誰屬?有份負責統籌分發物資的白宮高級顧問庫什納,周四首次現身防疫記者會,表明州政府應先動用內部儲備,而非向中央求援。

庫什納:「聯邦儲備意即「我們」的儲備,而非提供予州政府的儲備。」說法不僅惹來地方官員抨擊,更有傳媒質疑庫什納對「聯邦儲備」的詮譯,與官方一貫說法不符。

庫什納現身說法翌日,記者發現衛生及公共服務部網站修訂了「國家戰略儲備」描述,原有字眼是稱當公共衛生緊急事件,導致地方供應短缺、要尋求聯邦援助時,可動用「國家戰略儲備」,確保合適藥物、物資送予有迫切需要人士。

修改後則強調儲備,只擔當「輔助」角色,屬「權宜手段」,官員解釋數週前已採用新定義,修訂與庫什納無關。

