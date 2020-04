【KTSF】

早前確診新型肺炎的英國首相約翰遜週日晚入院後,週一下午病情轉差,需要入住深切治療病房。

首相府辦公室表示,約翰遜目前仍然清醒,也無須使用呼吸機。

55歲的約翰遜是於10日前確診新型肺炎,他週日晚被送入St. Thomas醫院,約翰遜已要求外相藍韜文代理其職務。

