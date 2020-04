【有線新聞】

特朗普連續兩日在記者會上推薦的藥物「羥氯喹」治療新型肺炎。

1950年代面世,美國、法國、印度等多間藥廠都有生產,除了瘧疾,亦可治療紅斑狼瘡及風濕性關節炎。

藥物本身有多種副作用,或會引起心律不齊、耳鳴,視力異常甚至出現精神病症狀。

早前有法國及中國的小規模研究顯示,這款藥能有效清除新型冠狀病毒。特朗普就是根據這些報告,沒有理會國內專家意見,在藥效未經證實下,仍大力推薦用來治療新型肺炎。

