舊金山以及中半島San Mateo縣因應新型肺炎疫情影響,決定將繳交物業稅限期從4月10號押後至5月4號。

兩個縣將原本本週五的限期推遲至5月4號,即是現行居家抗疫令結束後的第一個工作日。

不過灣區其他縣,包括Santa Clara縣、Alameda縣、Contra Costa縣,以及Marin縣等等,並沒有延後繳交物業稅的期限,業主必須4月10號或之前繳稅。

不過,加州各縣承諾,酌情減免業主因為疫情影響而遲交物業稅的罰款,業主必須提出申請,然後縣政府會根據每宗個案決定是否豁免罰款。

由於每個縣的做法都不同,大家應該查看所屬縣府的相關規例。

