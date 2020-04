新加坡華裔挺身而出 疫情下發起拯救餐館行動（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

許多餐飲業受疫情衝擊,而要裁員停業甚至倒閉,灣區就有一些新加坡華裔挺身而出,想出辦法拯救這些餐館,逃過關門的命運。

San Mateo這個停車場,送來一包包的外賣熱食,都是來自南灣Menlo Park新加坡華人開的餐館Shiok!,餐館名稱來自當地口語”棒”的意思。

從南灣送來的外賣,透過不同義工,再送到東灣、中半島、舊金山,甚至北灣,在其他的地點發送,讓在該地區訂餐的新加坡人領取,最後頓上桌的是一道道新加坡佳餚,如海鮮河粉、炒粿條和蘿蔔糕等。

開始這項幫助新加坡僑民活動的發起人之一邱偉勝透露,受到疫情衝擊,餐館Shiok!生意減少七成,開始逐步裁員,並面對關閉命運,就想起救新加坡餐館的行動。

邱偉勝說:「很多新加坡人是想吃新加坡食物,可是問題是,他們不在送食物的範圍內,好像DoorDash、UberEats,太遠他們不能送,所以我們想一個辦法,這些人要叫食物,我們就送,一台車,兩台車。」

邱偉勝在SingaporeConnect的不同社交媒體宣傳這項活動,第一次在3月22日的送餐行動,接到13份訂單,第二次在3月25日接到90多份訂單,但是義工能夠送到的地點有限,最後只能落實73份訂單。

邱偉勝表示,這一晚靠義工支持的外賣服務,是餐館一個星期的生意,而這些突來的訂單,也給餐館廚房壓力,一些訂餐人必須等上一個小時才能拿到食物,但也還能夠體諒。

說:「餐館靠現金交易,若無儲備就會關門,我不希望這間餐館關門,我能幫上忙的話就太好了。」

邱偉勝:「我們這項活動,除了幫助餐館以外,我們還有多一項任務,就是要跟每個新加坡人說,你們還有有一個小社團可以依靠,我們全部都會互相幫忙。」

邱偉勝表示,只要有義工支持,他就會繼續這項外賣活動,也會輪流幫忙在灣區其他新加坡餐館,和新加坡僑民開的小商業。

