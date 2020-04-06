新加坡華裔挺身而出 疫情下發起拯救餐館行動（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

許多餐飲業受疫情衝擊，而要裁員停業甚至倒閉，灣區就有一些新加坡華裔挺身而出，想出辦法拯救這些餐館，逃過關門的命運。

San Mateo這個停車場，送來一包包的外賣熱食，都是來自南灣Menlo Park新加坡華人開的餐館Shiok!，餐館名稱來自當地口語”棒”的意思。

從南灣送來的外賣，透過不同義工，再送到東灣、中半島、舊金山，甚至北灣，在其他的地點發送，讓在該地區訂餐的新加坡人領取，最後頓上桌的是一道道新加坡佳餚，如海鮮河粉、炒粿條和蘿蔔糕等。

開始這項幫助新加坡僑民活動的發起人之一邱偉勝透露，受到疫情衝擊，餐館Shiok!生意減少七成，開始逐步裁員，並面對關閉命運，就想起救新加坡餐館的行動。

邱偉勝說：「很多新加坡人是想吃新加坡食物，可是問題是，他們不在送食物的範圍內，好像DoorDash、UberEats，太遠他們不能送，所以我們想一個辦法，這些人要叫食物，我們就送，一台車，兩台車。」

邱偉勝在SingaporeConnect的不同社交媒體宣傳這項活動，第一次在3月22日的送餐行動，接到13份訂單，第二次在3月25日接到90多份訂單，但是義工能夠送到的地點有限，最後只能落實73份訂單。

邱偉勝表示，這一晚靠義工支持的外賣服務，是餐館一個星期的生意，而這些突來的訂單，也給餐館廚房壓力，一些訂餐人必須等上一個小時才能拿到食物，但也還能夠體諒。

說：「餐館靠現金交易，若無儲備就會關門，我不希望這間餐館關門，我能幫上忙的話就太好了。」

邱偉勝：「我們這項活動，除了幫助餐館以外，我們還有多一項任務，就是要跟每個新加坡人說，你們還有有一個小社團可以依靠，我們全部都會互相幫忙。」

邱偉勝表示，只要有義工支持，他就會繼續這項外賣活動，也會輪流幫忙在灣區其他新加坡餐館，和新加坡僑民開的小商業。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。