舊金山上世紀曾立法強制民眾戴口罩

到底應否在公眾地方戴口罩?世衛及各國說法不一,但原來美國在一個世紀前曾經立例,強制民眾戴口罩外出。

美國疾控中心早前建議民眾在公眾地方,以非醫療用的布口罩遮面,指引雖屬自願性質,但美國曾經立例要求民眾戴口罩。

時光倒流一世紀,回到1918年全球流感大流行,估計全球3分之1人口受感染、奪走5,000萬人性命。

同年10月,舊金山市政府見疫情越來越嚴重,通過《流感口罩法令》,強制民眾出門戴口罩,亦是美國本土首次有類似的立法,違者罰款甚至監禁。

各州紛紛仿效,一戰時生產防毒面罩的工廠改為製作外科口罩,地方政府亦與紅十字會合作,教民眾自製口罩。

將紗布或手帕對摺、約信封大小,在四個角綁繩,繞到頸後綁緊就可以,戴完後用沸水燙5分鐘,晾乾就可重用。

可惜成效不彰,有人認為口罩不衛生、令呼吸不暢順,也有人覺得戴著口罩不方便吸煙。

但當年這條《流感口罩法令》可能真的救人一命,當年的《泰晤士報》報道,一艘來往美國及英格蘭的輪船船長下令全體船員及乘客戴口罩,當時郵輪來往兩國疫情嚴重的城市,但沒出現集體感染。

