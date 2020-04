【有線新聞】

紐約一間動物園的老虎新型冠狀病毒檢測呈陽性。

布朗克斯動物園指,4歲雌性馬來亞虎Nadia陽性檢測已由艾奧瓦州農業部旗下的國家獸醫實驗室確認,園方相信是一名沒有病徵的飼養員傳染。

包括Nadia及其同齡姊妹、還有2隻東北虎及3隻非洲獅子都有乾咳、胃口轉差等病徵,但園方相信牠們會康復,暫時未知新型病毒在老虎體內會造成甚麼病情,將與全球分享相關資訊。

牠們居住的區域內有其他老虎沒有出現病徵,園內的美洲豹及雪豹等其他動物亦未見有病徵。

