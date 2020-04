Muni週三起只經營17條核心路線

【KTSF】

受疫情影響,舊金山交通局計劃暫停Muni大部分線路的運行。

舊金山交通局預計疫情持續,約四成Muni巴士司機將缺勤,因此宣布從本週中開始,在現有68條巴士線路中暫停大部分的線路,只保留17條服務大多數乘客,以及前往醫院或幾乎沒有其他交通替代的線路。

舊金山交通局稱,從週二起,2-Clement、3-Jackson、5-Fulton、7-Haight、10-Townsend、21-Hayes和31-Balboa路線將會停駛。

至週三,Muni的服務將進一步削減,只經營17條核心路線,分別是N-Judah、L-Taraval、T-Third、1-California、8-Bayshore、9-San Bruno、14-Mission、14R-Mission Rapid、19-Polk、22-Fillmore、24-Divisadero、25-Treasure Island、29-Sunset、38-Geary、38R-Geary Rapid、44-O’Shaughnessy和49-Van Ness/Mission。

舊金山交通局承認,有5名員工確診感染新型肺炎。

