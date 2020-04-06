購物回家後該怎樣清潔買回來的物品（視頻）

【KTSF 蔡璐陽報導】

雖然大部分民眾都在執行居家抗疫令，但是人們還是需要到超市購買食物和日常用品，醫學專家Sanjay Gupta就錄製了一段視頻，向您介紹如何避免在購物時感染病毒，以及該怎樣處理買回來的物品。

Gupta醫生首先表示，鑑於疫情蔓延，民眾應該盡量減少去超市的次數，這樣可以避免與人群接觸，另外，新冠病毒不是通過食物傳播的，可是病毒有可能會停留在食物的包裝盒上，比如塑料盒和紙盒，所以很有必要清潔買回來的物品表面。

他首先找一張桌子，並將其分為兩個區域，一個是用消毒產品清潔過的乾淨區域，另一邊則是不乾淨的區域，他將買回來的產品放在不乾淨區域，然後開始用清潔濕巾擦拭買回來的產品的外包裝，在擦乾淨後將其放在乾淨的區域。

另外在做這些工作之前，也不必戴手套，如果你認為有必要戴手套，在摘下手套時要注意，不要讓已經用過的手套弄髒自己的手，首先用一隻手揪起另一隻手的手套將其脫下，之後用自己的手指伸入另一隻手套的內部，不要觸碰手套表面，然後脫下手套，並將臟手套扔掉，最後一定要記得洗手。

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