購物回家後該怎樣清潔買回來的物品（視頻）

【KTSF 蔡璐陽報導】

雖然大部分民眾都在執行居家抗疫令,但是人們還是需要到超市購買食物和日常用品,醫學專家Sanjay Gupta就錄製了一段視頻,向您介紹如何避免在購物時感染病毒,以及該怎樣處理買回來的物品。

Gupta醫生首先表示,鑑於疫情蔓延,民眾應該盡量減少去超市的次數,這樣可以避免與人群接觸,另外,新冠病毒不是通過食物傳播的,可是病毒有可能會停留在食物的包裝盒上,比如塑料盒和紙盒,所以很有必要清潔買回來的物品表面。

他首先找一張桌子,並將其分為兩個區域,一個是用消毒產品清潔過的乾淨區域,另一邊則是不乾淨的區域,他將買回來的產品放在不乾淨區域,然後開始用清潔濕巾擦拭買回來的產品的外包裝,在擦乾淨後將其放在乾淨的區域。

另外在做這些工作之前,也不必戴手套,如果你認為有必要戴手套,在摘下手套時要注意,不要讓已經用過的手套弄髒自己的手,首先用一隻手揪起另一隻手的手套將其脫下,之後用自己的手指伸入另一隻手套的內部,不要觸碰手套表面,然後脫下手套,並將臟手套扔掉,最後一定要記得洗手。

