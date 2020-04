【KTSF 梁秋玉報導】

東灣Fremont有一個專門檢測新冠病毒的地點,週五正式對外服務。

這個檢測地點位於Stevenson Blvd 7200號的Fremont消防戰術訓練中心,Fremont市府表示,該中心負責檢測的對象包括生病者、疑似接觸過新冠病毒的消防員以及醫護人員。

這項免費檢測服務無須醫生證明,但會分兩個步驟進行,合資合檢測的人,首先必須有新冠病毒發病症狀,包括發燒100度或以上、咳嗽、呼吸急促、疼痛、胸悶等呼吸系統病癥,達到上述要求後,才會用棉簽擦拭患者的鼻腔和喉嚨。

該檢測中心的服務時間是上午10點到下午5點,用drive-thru形式檢測,來檢測的人不能步行前往,而是必須留在車內做檢測。

