【KTSF】

早前被免職的美軍航母羅斯福號的艦長確診新型肺炎。

紐約時報報導指,羅斯福號前艦長Brett Cozier,他調離停靠關島的羅斯福號前已出現病徵,檢測結果為陽性。

國防部長埃斯珀指,至今已有過半船員接受檢測,155人確診,沒有人要留醫。

來自北灣Santa Rosa的Cozier,上週四因被指洩漏求助信給媒體,被當局免去艦長職務。

