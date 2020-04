珊瑚公主號停靠佛州 南舊金山長者確診新型肺炎病逝

【有線新聞】

週六剛在佛州靠岸的珊瑚公主號郵輪(Coral Princess),船上有灣區居民因新冠肺炎病逝。

71歲南舊金山居民Wilson Maa的女兒透露,父親因感染新冠肺炎已於週六晚病逝,母親Toyling Maa週日稍早仍在船上,等待救護車送往醫院。

載有1,000多名乘客及800多名船員的珊瑚公主號郵輪,船上至少有12人對新冠肺炎測試呈陽性反應。

該郵輪之前在南美洲航行,原訂於3月19號在阿根廷首都布宜諾艾莉斯結束行程。

不過船公司表示,因為許多港口關閉,飛機航班取消,該郵輪一直滯留在海上,旅客持續待在房間隔離,三餐都由客房服務送到房間,船員沒有工作時也都待在船員起居空間。

週六該郵輪終於得以在佛州靠岸,當局表示,至少要花幾天才能安排所有乘客下船,有醫療需要的人士將優先下船。

