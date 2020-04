加州疫情料5月才達高峰 向紐約借出呼吸機

【KTSF 古琳嘉報導】

加州州長紐森週一表示,加州預計在5月份才會迎來疫情高峰,州府持續為疫情增長做準備,與此同時也會就紐約呼吸機不足的問題伸出援手。

加州衛生部週一通報的疫情數據,至今累計14,336宗確診,343人死亡,2,509人住院,1,085人在加護病房ICU治療。

州長紐森週一在例行疫情記者會上表示,當前估計加州5月才會迎來疫情高峰,目前仍有餘力向外州伸出援手,出借相關的醫療設備。

他週一宣布會將州府擁有的500台呼吸機借給國家戰力儲備,以幫助紐約緩解呼吸機不足的迫切問題。

紐森指出,加州在過去一兩個星期,已經取得數以千計的醫療器材,包括將呼吸機的庫存從7,587台增加到11,036台。

因應疫情持續在加州擴散,州府也做好準備,紐森週一公布第一期目標,要在5月中疫情高峰來臨前,確保有足夠的床位可以收治新冠肺炎患者。

紐森說:「我們要讓大家知道,我們第一階段的採購,包括大約5萬張以上床位,在目前的醫院系統之外。」

為達到這一目標,紐森要求加州目前的醫療系統新增四成床位,另外又與地方夥伴合作設立臨時醫院,增加更多床位。

紐森說:「目前我們醫療系統有416家醫院,約7萬5千張有執照的病床,我們已要求醫院系統新增床位來容納案例激增,大概新增四成病床,所有醫療系統可添3萬張床,額外因應激增,第一階段目標的5萬張床位,會來自我們與地方夥伴合作,在替代醫療地點設立兩萬張床。」

週一州府記者會就刻意選在沙加緬度國王隊旗下的Sleep Train場館,這裡也將設置為臨時醫院,預計在4月20號開始收治病患。

隨著疫情的升高,加州各城市的臨時床位也陸續在設置或已經開始運作。

