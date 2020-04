英首相約翰遜未退燒需入院檢查

【有線新聞】

英國首相約翰遜確診新型肺炎後持續發燒,要送院檢查,首相府強調他不是急症送院,官員指他情況不錯,相信檢查後可盡快出院。

約翰遜確診10日持續發燒,首相府公布,他按照醫生建議入院進一步檢查,強調這樣做是預防性質,不是急症入院。

外相藍韜文代表約翰遜主持週一的政府抗疫會議,房屋大臣鄭偉祺受訪時強調,約翰遜仍然領導政府,又指知道他情況不錯,相信檢查後可盡快出院。

《泰晤士報》報道,約翰遜週日晚上8時,被送到距離首相府1公里的聖多馬醫院,入院後要吸氧氣。

傳媒引述政府指,醫生想約翰遜留院觀察,估計會幫他檢查心臟,照肺、評估肝腎功能等。

約翰遜隔離期間,一直以視像主持內閣會議領導抗疫,但有與會者透露,約翰遜在會上不斷咳嗽,看起來有病態。

55歲的約翰遜,上一次公開露面是4天前,隔離期間在唐寧街11號門邊,再向醫護致敬,他以往沒公開談及自己有健康問題,但提過自己過胖要減重。

