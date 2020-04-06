灣區確診個案增至3,500宗 未來兩週必要商舖仍會營業

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灣區週日新增至少120個案例，總確診個案超過3,500宗，而第二輪的居家抗疫令已經生效，並會延長至5月3日，各縣市提醒市民，所有提供緊急服務的商店依然會照常營業，舊金山總醫院多兩名病人確診，院內確診人數累計25人，而Laguna Honda醫院再多一名職員確診。

灣區新一輪的居家抗疫令生效後，在微信圈裡隨即流傳，全國在未來兩天將會全面強制性隔離兩星期，除了市民不准外出外，所有商鋪都不准營業。

舊金山市參事佩斯金聽到消息後緊急澄清，佩斯金表示，這個講法絕對是子虛烏有，這個命令並沒有規定所有商鋪必須停止營業，相反新命令與舊的一樣，所有緊急服務，包括醫院、藥房、超市及食品雜貨店等都會照常服務，只是繼續希望市民如非必要，不要外出。

佩斯金亦呼籲大家，不需要湧去商店搶購食物，這些商鋪會繼續營業，市民無須擔心。

舊金山週日新增39個案例，累計568宗，爆發大規模感染潮的Laguna Honda醫院，再多一名職員確診，總感染人數上升至14人，其中3人是院友，衛生局指，他們的情況良好。

東灣Contra Costa縣新增33人感染，累計386宗，再多一名患者死亡，死亡人數上升至6人，確診患者中，有31人正住院治療。

Alameda縣增加了29宗至539宗，死亡人數維持在12人，San Mateo縣增加了15宗，至555宗，灣區的總死亡人數是88人。

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