灣區確診個案增至3,500宗 未來兩週必要商舖仍會營業

灣區週日新增至少120個案例,總確診個案超過3,500宗,而第二輪的居家抗疫令已經生效,並會延長至5月3日,各縣市提醒市民,所有提供緊急服務的商店依然會照常營業,舊金山總醫院多兩名病人確診,院內確診人數累計25人,而Laguna Honda醫院再多一名職員確診。

灣區新一輪的居家抗疫令生效後,在微信圈裡隨即流傳,全國在未來兩天將會全面強制性隔離兩星期,除了市民不准外出外,所有商鋪都不准營業。

舊金山市參事佩斯金聽到消息後緊急澄清,佩斯金表示,這個講法絕對是子虛烏有,這個命令並沒有規定所有商鋪必須停止營業,相反新命令與舊的一樣,所有緊急服務,包括醫院、藥房、超市及食品雜貨店等都會照常服務,只是繼續希望市民如非必要,不要外出。

佩斯金亦呼籲大家,不需要湧去商店搶購食物,這些商鋪會繼續營業,市民無須擔心。

舊金山週日新增39個案例,累計568宗,爆發大規模感染潮的Laguna Honda醫院,再多一名職員確診,總感染人數上升至14人,其中3人是院友,衛生局指,他們的情況良好。

東灣Contra Costa縣新增33人感染,累計386宗,再多一名患者死亡,死亡人數上升至6人,確診患者中,有31人正住院治療。

Alameda縣增加了29宗至539宗,死亡人數維持在12人,San Mateo縣增加了15宗,至555宗,灣區的總死亡人數是88人。

