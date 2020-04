【KTSF】

受新型肺炎疫情影響,聯合航空(United)和Delta兩間航空公司放寬旅客改機票的限制。

通常改機票,航空公司會將機票的價錢轉換成旅遊積分,讓顧客在一年內用積分重新預訂機票,聯合航空宣布,顧客現在有兩年的期限使用旅遊積分,不論積分何時轉換。

Delta航空亦同樣將使用積分期限延長至兩年,但有一個限制,就是只適用於更改在4月3號前預訂的4月和5月的機票。

