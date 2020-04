【KTSF】

受疫情影響,美國航空業遭受重創,達到10年來的新低。

上週四,全美機場只有少於125,000人接受安檢,比去年同一天的人數減少了95%。

今年3月通過安檢的人數,則比去年同期要少一半,由於客流量減少,各個航空公司也減少了航班數量,航空量下降了56%。

有航空業專業機構表示,雖然航空公司大幅減少航班,但客流量的降幅更快更猛烈。

