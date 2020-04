【KTSF 張馨藝報導】

世界規模最大的口罩製造商3M表示,將按照特朗普總統的命令,為美國製造更多急需的N95口罩,但3M公司也表示,並不會停止產品出口。

特朗普上週四援引《國防生產法》,命令3M公司加快N95口罩的生產。

《國防生產法》還要求3M公司以聯邦緊急命令為優先,3M表示,他們已經與管理部門緊密合作,以提供更多的口罩,與此同時還將其口罩從全球製造廠引入美國市場。

至於要求3M停止把在美國生產的口罩出口至加拿大和拉丁美洲,3M表示,這個要求會引來其它國家的仇恨報復,最終導致美國反而有更少的口罩。

