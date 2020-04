影評：《無聲救援》看法國啞劇大師少為人知的英勇事蹟

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

法國啞劇大師Marcel Marceau 雖然是以表演聞名全球,但他在二次大戰期間,也曾救過數百名猶太兒童。這則故事被搬上螢幕。

三十年代末的法德邊界的斯特拉斯堡,Marcel 在一間夜總會表演。這生活方式並沒有得到屠夫父親和哥哥的認同。他的親戚當時從德軍手中,接管一百多名猶太孤兒。這些孤兒當中,許多都見證德軍的暴行,對陌生人感到害怕。Marcel 於是利用自己的表演才華,讓這群孤兒適應新環境,令他們在有笑聲的世界中成長。但隨著納粹德軍侵佔波蘭和西歐多處地方,Marcel 也和家人和孤兒,逃到法國中部的Limoges。Marcel 和哥哥Alain 都加入地下抗戰隊伍,和當時在那裡的著名德軍將領Klaus Barbie 部隊對抗。當是Marcel 也發現到,對抗納粹德國也還有一個方法,就是拯救猶太人。於是開始一連串的行動,將這些孩童送到當時安全的瑞士。有紀錄顯示Marcel 救了數百名孩童。

Marcel Marceau 本身也是猶太大屠殺的生還者,很難想像原來他在成名之前,也度過如此驚險的生活,更是戰爭時代的英雄。飾演Marcel 的年輕演員Jesse Eisenberg 才華出眾,他的Marcel 帶有一絲憂慮並缺少自信,顯露當時空氣中無處不存的恐懼。

導演 Jonathan Jakubowicz 在大屠殺中,也失去許多家人,拍攝這部影片讓更多人了解到Marcel Marceau 的英勇事蹟。電影在展現納粹德軍的殘酷點到為止,也帶有不少緊張 驚險的鏡頭。人們在困難的生活中求存,也是人的個性。但要還是跨過自己的利益 幫助他人生存,或許還能夠提升自己在歷史中,不論多微小的地位。

《無聲救援 Resistance》告訴大家,不論是誰,在危機環境中,都有成為英雄的機會。滿分五分中得四分,值得強力推薦。觀眾可以透過Amazon Prime

或蘋果 iTunes 的串流平台,觀賞這部精采的劇情片。

電影網頁:https://www.ifcfilms.com/films/resistance

