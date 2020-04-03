舊金山大學研究員撰文呼籲全民戴口罩（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

雖然聯邦疾病防控中心（CDC）和世衛組織之前都不建議全民戴口罩，但隨著新冠肺炎疫情在美國急劇惡化，舊金山大學（USF）的科學研究員現在公開撰文，呼籲全民戴口罩，甚至鼓勵民眾自己動手做口罩。

舊金山大學科學研究員Jeremy Howard在《華盛頓郵報》發表的文章指出，在目前疫情大流行的當下，他不同意衛生機構只建議生病的人才戴口罩，他說在HIV愛滋病毒傳染高峰時，當局並沒有說大家不要戴避孕套，當死於車禍的人越來越多時，當局也沒有說開車不要繫安全帶，現在出現新冠病毒大流行，為甚麼當局卻讓大家不要戴口罩呢？

Howard認為，世衛當初反對健康的人戴口罩，並非基於科學理由，而是其他三個論點，第一，醫護人員缺少口罩；第二，口罩有可能被污染，從而把病毒傳給戴口罩的人；第三，戴口罩可能會鼓勵某些人做危險的事情。

他並不同意這些觀點，他認為，亞洲地區例如香港、蒙古、韓國和台灣等地幾乎全民戴口罩，因此能在短時間內有效控制疫情，尤其在當年SARS疫情期間，出現病例的疫區民眾都戴口罩，也是很好的例證。

另外，他參與研究的科學數據也顯示，口罩能有效降低病毒傳染機率。

面對歐美疫情告急，世衛總幹事譚德塞日前也終於對戴口罩的觀點改口。

譚德塞說：「世衛建議使用醫用口罩，只對生病的人和照看他們的人，但目前情況，口罩是有效的，在與其它預防措施並用時，世衛繼續收集證據，和評估廣泛使用口罩控制新冠病毒在社區傳播的情況。」

Howard還認為，由於新冠病毒有潛伏期，到發病時再戴口罩可能為時已晚，這也是為甚麼他鼓勵全民戴口罩的原因之一。

他說，雖然口罩短缺，但是民眾可以自製口罩。

牛津大學上個月就發現，用普通布料遮住口和鼻子，就能起到很好的防護作用，雖然不能達到醫院的防護標準，但用在日常外出散步或購物已足夠。

他建議民眾可以剪刀將T-Shirt的布料裁減成口罩形狀，然後用兩片重疊起來，就可縫製一個口罩，用完之後洗乾淨還能重複使用。

另一個方法是由香港消費者委員會建議，就是用紙巾（Paper Towel）做口罩，用橡皮筋固定在面部，用完之後就扔掉。

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