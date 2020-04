舊金山大學研究員撰文呼籲全民戴口罩（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

雖然聯邦疾病防控中心(CDC)和世衛組織之前都不建議全民戴口罩,但隨著新冠肺炎疫情在美國急劇惡化,舊金山大學(USF)的科學研究員現在公開撰文,呼籲全民戴口罩,甚至鼓勵民眾自己動手做口罩。

舊金山大學科學研究員Jeremy Howard在《華盛頓郵報》發表的文章指出,在目前疫情大流行的當下,他不同意衛生機構只建議生病的人才戴口罩,他說在HIV愛滋病毒傳染高峰時,當局並沒有說大家不要戴避孕套,當死於車禍的人越來越多時,當局也沒有說開車不要繫安全帶,現在出現新冠病毒大流行,為甚麼當局卻讓大家不要戴口罩呢?

Howard認為,世衛當初反對健康的人戴口罩,並非基於科學理由,而是其他三個論點,第一,醫護人員缺少口罩;第二,口罩有可能被污染,從而把病毒傳給戴口罩的人;第三,戴口罩可能會鼓勵某些人做危險的事情。

他並不同意這些觀點,他認為,亞洲地區例如香港、蒙古、韓國和台灣等地幾乎全民戴口罩,因此能在短時間內有效控制疫情,尤其在當年SARS疫情期間,出現病例的疫區民眾都戴口罩,也是很好的例證。

另外,他參與研究的科學數據也顯示,口罩能有效降低病毒傳染機率。

面對歐美疫情告急,世衛總幹事譚德塞日前也終於對戴口罩的觀點改口。

譚德塞說:「世衛建議使用醫用口罩,只對生病的人和照看他們的人,但目前情況,口罩是有效的,在與其它預防措施並用時,世衛繼續收集證據,和評估廣泛使用口罩控制新冠病毒在社區傳播的情況。」

Howard還認為,由於新冠病毒有潛伏期,到發病時再戴口罩可能為時已晚,這也是為甚麼他鼓勵全民戴口罩的原因之一。

他說,雖然口罩短缺,但是民眾可以自製口罩。

牛津大學上個月就發現,用普通布料遮住口和鼻子,就能起到很好的防護作用,雖然不能達到醫院的防護標準,但用在日常外出散步或購物已足夠。

他建議民眾可以剪刀將T-Shirt的布料裁減成口罩形狀,然後用兩片重疊起來,就可縫製一個口罩,用完之後洗乾淨還能重複使用。

另一個方法是由香港消費者委員會建議,就是用紙巾(Paper Towel)做口罩,用橡皮筋固定在面部,用完之後就扔掉。

