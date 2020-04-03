美國3月流失70萬份職位 失業率推高至4.4%

【KTSF 張麗月報導】

美國勞工部數據顯示，非農業職位數目3月份流失70.1萬份，全國失業率就推高至4.4%，華爾街股市週五就走跌。

美股全日走勢反覆，在中盤時出現過大量拋售，到尾市時跌幅略為收窄，收市時，主要指數下跌超過1.5%，道瓊斯跌360點，企穩在兩萬1,000點水平，Nasdaq跌114點，跌至7,373點。

股市跌，主要因為勞工部數據顯示，非農業職位數目3月份流失70.1萬份，從而將全國失業率推高至4.4%，加上肺炎病毒全球的感染人數突破100萬，尤其是美國的染病人數繼續迅速蔓延，令投資者擔心類似封城封關的抗疫措施，可能會實施更長時間。

即是說，許多店舖繼續關門，失業人數繼續增加，嚴重衝擊經濟前景，這些消息都不利股市。

以整個星期來計，主要指數累積跌了接近或超過2%。

金融集團ING表示，這個只是開始，往後日子將更差，估計未來兩星期，可能會見到再有800萬至1,000萬人失業，預測4月份失業率將會升至10%至11%，5月份更升上15%，屆時與歷史上多次最黑暗的經濟時期有得比。

受到疫情的衝擊，西維珍尼亞州一間小型銀行倒閉，聯邦存款保險機構（FDIC）週五公布這個消息，關閉的銀行是First State Bank of Barboursville，總資產有1.52億元，這間銀行的存款有近1.4億元，將會由當地Fairmont市的MVB銀行收購接管。

FDIC說，倒閉的First State Bank轄下4間分行週六繼續開門營業，但名稱將會改做MVB銀行。

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