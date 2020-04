美國3月流失70萬份職位 失業率推高至4.4%

【KTSF 張麗月報導】

美國勞工部數據顯示,非農業職位數目3月份流失70.1萬份,全國失業率就推高至4.4%,華爾街股市週五就走跌。

美股全日走勢反覆,在中盤時出現過大量拋售,到尾市時跌幅略為收窄,收市時,主要指數下跌超過1.5%,道瓊斯跌360點,企穩在兩萬1,000點水平,Nasdaq跌114點,跌至7,373點。

股市跌,主要因為勞工部數據顯示,非農業職位數目3月份流失70.1萬份,從而將全國失業率推高至4.4%,加上肺炎病毒全球的感染人數突破100萬,尤其是美國的染病人數繼續迅速蔓延,令投資者擔心類似封城封關的抗疫措施,可能會實施更長時間。

即是說,許多店舖繼續關門,失業人數繼續增加,嚴重衝擊經濟前景,這些消息都不利股市。

以整個星期來計,主要指數累積跌了接近或超過2%。

金融集團ING表示,這個只是開始,往後日子將更差,估計未來兩星期,可能會見到再有800萬至1,000萬人失業,預測4月份失業率將會升至10%至11%,5月份更升上15%,屆時與歷史上多次最黑暗的經濟時期有得比。

受到疫情的衝擊,西維珍尼亞州一間小型銀行倒閉,聯邦存款保險機構(FDIC)週五公布這個消息,關閉的銀行是First State Bank of Barboursville,總資產有1.52億元,這間銀行的存款有近1.4億元,將會由當地Fairmont市的MVB銀行收購接管。

FDIC說,倒閉的First State Bank轄下4間分行週六繼續開門營業,但名稱將會改做MVB銀行。

