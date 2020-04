灣區餐館靠外賣硬撐 紓困方案能否解困（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

在居家抗疫命令下,所有的餐館只能接受外賣,有的餐館面對不確定的疫情,乾脆關店休息,也有的餐館靠外賣硬撐下去,政府的紓困方案對他們是否有幫助?

位於San Mateo的Zen Noodle Bar,老闆Valery一直對餐飲業很感興趣,柏克萊加大畢業後沒多久,開了這間上海式的中餐館,過去幾年一些獨特的菜式吸引不少忠實顧客。

Valery說:「現在很困難,如果不繼續營業下去,但是聽說現在情況也是很危險,所以我們也有考慮,畢竟健康最重要。」

自從餐館只准做外賣後,有些餐館乾脆暫時關門,但還有更多餐館為了支付房租等開銷,只能繼續硬撐下去,外賣的生意究竟好做嗎?

Valery說:「我們現在外賣比較不穩定,星期一到星期五比較淡,備料的話也是非常少,但是周末就會突然很多,所以起伏很大。」

Valery說,現在要找外送的人也很難,所以等待的時間也比較長,但是大家都能體諒,此外他的房東也有要付的開支,所以並沒有減租,但是允許暫緩交租。

雖然現在政府的紓困方案出台,但是根據餐館老闆表示,申請手續並沒有想像中的簡單,反而要花時間來研究。

Valery說:「現在有一些CARE Aid,Emergency Loan可以去申請,我最擔心的就是,現在員工已經不夠,會比較忙,去申請的過程比較長,就很擔心錢到手的時間不夠快,這是第一個擔心,第二的擔心是,現在我申請了一個,但是就是有一個可能拿不到,就是要申請好幾個,也是需要自己去查利息是多少,這方面還是花時間,沒有太多時間去看很多東西。」

上個月27日,特朗普總統簽署了CARES法案,當中包括向企業和雇主提供貸款和稅收減免,根據了解,目前最快能夠拿到的是聯邦小企業管理局提供的小企業貸款,貸款中的一萬美元是不需要還的,有需要的小業主可以上網填寫表格,網址:

https://covid19relief.sba.gov

Valery說:「也是希望大家可以支持小商業,偶爾訂外賣,這些對我們來說幫助很大。」

