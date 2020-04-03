灣區餐館靠外賣硬撐 紓困方案能否解困（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

在居家抗疫命令下，所有的餐館只能接受外賣，有的餐館面對不確定的疫情，乾脆關店休息，也有的餐館靠外賣硬撐下去，政府的紓困方案對他們是否有幫助？

位於San Mateo的Zen Noodle Bar，老闆Valery一直對餐飲業很感興趣，柏克萊加大畢業後沒多久，開了這間上海式的中餐館，過去幾年一些獨特的菜式吸引不少忠實顧客。

Valery說：「現在很困難，如果不繼續營業下去，但是聽說現在情況也是很危險，所以我們也有考慮，畢竟健康最重要。」

自從餐館只准做外賣後，有些餐館乾脆暫時關門，但還有更多餐館為了支付房租等開銷，只能繼續硬撐下去，外賣的生意究竟好做嗎？

Valery說：「我們現在外賣比較不穩定，星期一到星期五比較淡，備料的話也是非常少，但是周末就會突然很多，所以起伏很大。」

Valery說，現在要找外送的人也很難，所以等待的時間也比較長，但是大家都能體諒，此外他的房東也有要付的開支，所以並沒有減租，但是允許暫緩交租。

雖然現在政府的紓困方案出台，但是根據餐館老闆表示，申請手續並沒有想像中的簡單，反而要花時間來研究。

Valery說：「現在有一些CARE Aid，Emergency Loan可以去申請，我最擔心的就是，現在員工已經不夠，會比較忙，去申請的過程比較長，就很擔心錢到手的時間不夠快，這是第一個擔心，第二的擔心是，現在我申請了一個，但是就是有一個可能拿不到，就是要申請好幾個，也是需要自己去查利息是多少，這方面還是花時間，沒有太多時間去看很多東西。」

上個月27日，特朗普總統簽署了CARES法案，當中包括向企業和雇主提供貸款和稅收減免，根據了解，目前最快能夠拿到的是聯邦小企業管理局提供的小企業貸款，貸款中的一萬美元是不需要還的，有需要的小業主可以上網填寫表格，網址：

https://covid19relief.sba.gov

Valery說：「也是希望大家可以支持小商業，偶爾訂外賣，這些對我們來說幫助很大。」

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