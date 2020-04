舊金山無家可歸者庇護中心一人確診 暫到酒店隔離

【KTSF 郭柟報導】

舊金山出現首宗在無家可歸者支援中心的確診,患者正搬到一間酒店接受隔離,多名市參事計劃緊急立法,盡快將居住在密集庇護中心的住戶搬入酒店房間隔離。

市參事盧凱莉、佩斯金、楊馳馬、華頌善和Dean Prestron共同發聲明指,該名患者同幾百人共住在一個庇護中心,共享洗手間等空間。

市府雖然從3月中起實施了居家抗疫令,但仍有3,000名無家可歸者住在密集庇護中心,5,000人睡在街頭,1.9萬幾人住在散房公寓,無法自我隔離。

市參議會表示,會盡快將他們搬入酒店隔離房間,計劃下星期二會議中緊急立法,提供至少1,000間隔離房給密集庇護中心住客,另外又會要求市府在4月底疫症高峰之前,租用到1.4萬個酒店隔離房間。

舊金山總醫院開設新的測試站,以Drive-through形式進入23街夾Potrero Avenue停車場內,留在車內做檢測,目前只開放給有醫生轉介的人,開放時間是星期一至五早上9時至傍晚6時。

市府也計劃為百幾間小商業推出900萬元免息貸款,以及100萬元援助金。

