【KTSF】

南灣Santa Clara縣週四突破1,000人確診,比週三多了63人,週四再多4人死亡,累計已有36人死亡,佔灣區差不多一半。

Santa Clara縣府表示,目前正為急增病人數目作好準備,直至週三為止,為縣內8千幾人做檢測,縣府預備了1,456病床,另外又會在Santa Clara會展中心再增設250張病床,以及增聘醫護人員。

縣府衛生部的網站都加入了疫情更詳盡的數據,包括住院人數和檢測結果等。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。