居家抗疫下 San Mateo縣禁民眾離家5英里外（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

灣區衛生機構本星期延長居家抗疫令,並加緊限制民眾的戶外活動,San Mateo縣更進一步要民眾將出外的距離限制在5英里之內。

衛生官員表示,在居家抗疫令下,民眾做必要活動時可以出門,而做運動算是必要活動,因此民眾是可以外出做運動。

但為了減少人們在外的互動,遊樂場、狗公園、一些戶外運動設施和州立公園和海灘停車場也都關閉。

Santa Cruz縣衛生官員指出,跨越縣的界線做休閒活動並不是必要活動,民眾應該留在自己的縣內。

San Mateo縣發出的居家抗疫令更加列明,民眾若要做休閒活動,不可離開住家超過5英里,這意味著想要到戶外騎腳踏車或遠足的話,只能夠利用住家附近的設施,喜歡衝浪,但不是住在靠近海灘的人,也必須暫時割愛。

San Mateo縣衛生官員提醒民眾,新冠病毒的感染者即使沒有症狀,也是可以傳播病毒,因此即使做運動或帶狗散步,都應該限制在住家附近的地方。

而喜歡球類運動的人士也要注意,抗疫令引述醫學界人士的研究,病毒可以置流在網球表面幾個小時,所以只能夠和住在同一個住所的人打球。

衛生官員表示,要遠足的話,可以考慮住家附近沒有到過的地方,只要記得和其他人保持6英尺的距離。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。