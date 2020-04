【有線新聞】

防疫物資短缺,美國已批准使用新技術消毒N95口罩供醫護人員重用,香港亦可能引入類似做法。

香港大學微生物學系講座教授袁國勇指,醫管局正進行實驗,用雙氧水氣霧消毒N95口罩給同一個人重用,初步顯示可行。

他又表示,自己會戴可重用的布口罩,外面再戴外科口罩,用臭氧消毒,令口罩可重用多次。

他認為香港應研究用臭氧、紫外線等不同方法消毒口罩,應付長遠需求。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。