退休養老規劃專題：新冠肺炎為保險業帶來重大挑戰（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

隨著新冠肺炎疫情的發展，這種罕見的流行病帶來的風險，讓保險公司跟保險人面臨重大挑戰。

有人形容新冠疫情是一個黑天鵝事件，人壽保險沒有這種情況下的精算，但對於已經投保的人來說，萬一真的發生不幸，大部分的保險公司還是會按照流程處理理賠。

保險經紀人David Huang說：「可以賠，會賠，肯定會賠，而且我都去認證過，不光是死亡理賠，包括生前理賠也都全部包括，當然這病死得很快，一般不會拖很久，但萬一拖成一個很嚴重的病，肺病或甚麼病，他要先拿出來一部分錢來用，保險公司也會給你用的。」

由於加州實施居家抗疫，很多非必要的商業被迫關閉，上個星期已經有90萬人申請失業，如果已經買了保險，繳不出保費怎麼辦？

Huang說：「如果你已經買了保單，暫時失業，現在沒有辦法付錢，現在加州已經新的訊息，跟大家分享，加州州長已經宣布一般保險公司有寬限期30天，保費可以延遲繳，加州州政府要求增加60天，所以現在是90天，也就是3個月的時間，你可先不要繳這個保費，因為你失業沒辦法繳，你可以向保險公司申請，保險專員會幫你辦，先緩繳保費是可以的。」

大部分的人買人壽保險，是擔心意外發生後能夠給家人一個保障，但還有一種是儲蓄險，必要時可以以借貸的方式把錢拿出來。

Huang說：「如果家裡面阮囊羞涩，付不起錢或者擔心，如果以前買了儲蓄險人壽保險，以前買了，你可以去向保險公司，把你的現金價值去借款出來用，他不是醫療費用染病，他是她的生意受影響，需要這筆錢。」

由於購買人壽險，一個必要的步驟是「上門體檢過程」，但新冠疫情使得這樣的服務必須暫停。

根據了解，有些人壽保險公司在疫情初期，已經收緊對特定群體的申請核發，不過也有保險公司省去了上門體檢，直接透過網站發保單。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。