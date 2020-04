退休養老規劃專題：新冠肺炎為保險業帶來重大挑戰（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

隨著新冠肺炎疫情的發展,這種罕見的流行病帶來的風險,讓保險公司跟保險人面臨重大挑戰。

有人形容新冠疫情是一個黑天鵝事件,人壽保險沒有這種情況下的精算,但對於已經投保的人來說,萬一真的發生不幸,大部分的保險公司還是會按照流程處理理賠。

保險經紀人David Huang說:「可以賠,會賠,肯定會賠,而且我都去認證過,不光是死亡理賠,包括生前理賠也都全部包括,當然這病死得很快,一般不會拖很久,但萬一拖成一個很嚴重的病,肺病或甚麼病,他要先拿出來一部分錢來用,保險公司也會給你用的。」

由於加州實施居家抗疫,很多非必要的商業被迫關閉,上個星期已經有90萬人申請失業,如果已經買了保險,繳不出保費怎麼辦?

Huang說:「如果你已經買了保單,暫時失業,現在沒有辦法付錢,現在加州已經新的訊息,跟大家分享,加州州長已經宣布一般保險公司有寬限期30天,保費可以延遲繳,加州州政府要求增加60天,所以現在是90天,也就是3個月的時間,你可先不要繳這個保費,因為你失業沒辦法繳,你可以向保險公司申請,保險專員會幫你辦,先緩繳保費是可以的。」

大部分的人買人壽保險,是擔心意外發生後能夠給家人一個保障,但還有一種是儲蓄險,必要時可以以借貸的方式把錢拿出來。

Huang說:「如果家裡面阮囊羞涩,付不起錢或者擔心,如果以前買了儲蓄險人壽保險,以前買了,你可以去向保險公司,把你的現金價值去借款出來用,他不是醫療費用染病,他是她的生意受影響,需要這筆錢。」

由於購買人壽險,一個必要的步驟是「上門體檢過程」,但新冠疫情使得這樣的服務必須暫停。

根據了解,有些人壽保險公司在疫情初期,已經收緊對特定群體的申請核發,不過也有保險公司省去了上門體檢,直接透過網站發保單。

