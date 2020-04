聯邦小商業救市貸款首日啟動 申請貸款額達220億

【KTSF 張麗月報導】

聯邦經濟救助方案中,有3,500億是提供給小商業的貸款,週五推出第一天,只有兩家銀行開始接受申請,就已經有超過220億的貸款申請,而這項計畫在啟動階段也受到批評。

週五開始接受貸款申請的銀行,只有美國銀行(Bank of America)和大通銀行(JPMorgan Chase)。

美國銀行週五上午在網上就收到85,000個顧客申請220億的貸款,JPMorgan Chase則下午開始接受申請。

一些銀行和行內人士表示,財政部直到週四晚10點半才發布貸款指引,令到許多貸款機構措手不及。

美國銀行週五便出現混亂,因為該銀行優先處理那些在上個月有向銀行借錢的客戶,這意味著很多長期顧客目前也無法取得服務。

總部在舊金山的富國銀行(Wells Fargo)則表示,還在解讀財政部的指引,所以週五還不能開始接受申請。

有觀察人士表示,貸款計畫在當前混亂情況中推出,突顯一些小商業主害怕這筆錢會全部被人借光。

白宮經濟顧問庫德洛週五被問及,一些銀行沒有得到保證能夠從政府拿到貸款的錢,他表示將研究這些投訴。

庫德洛說:「銀行知道這有多重要,這些錢是保證會從政府拿到的,他們本身也採取行動不裁員,做得不錯,我會進一步跟進。」

財政部長Steve Mnuchin也表示,要是3,500億的貸款全部借出,他會請求國會再撥款。

