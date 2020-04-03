聯邦小商業救市貸款首日啟動 申請貸款額達220億

【KTSF 張麗月報導】

聯邦經濟救助方案中，有3,500億是提供給小商業的貸款，週五推出第一天，只有兩家銀行開始接受申請，就已經有超過220億的貸款申請，而這項計畫在啟動階段也受到批評。

週五開始接受貸款申請的銀行，只有美國銀行（Bank of America）和大通銀行（JPMorgan Chase）。

美國銀行週五上午在網上就收到85,000個顧客申請220億的貸款，JPMorgan Chase則下午開始接受申請。

一些銀行和行內人士表示，財政部直到週四晚10點半才發布貸款指引，令到許多貸款機構措手不及。

美國銀行週五便出現混亂，因為該銀行優先處理那些在上個月有向銀行借錢的客戶，這意味著很多長期顧客目前也無法取得服務。

總部在舊金山的富國銀行（Wells Fargo）則表示，還在解讀財政部的指引，所以週五還不能開始接受申請。

有觀察人士表示，貸款計畫在當前混亂情況中推出，突顯一些小商業主害怕這筆錢會全部被人借光。

白宮經濟顧問庫德洛週五被問及，一些銀行沒有得到保證能夠從政府拿到貸款的錢，他表示將研究這些投訴。

庫德洛說：「銀行知道這有多重要，這些錢是保證會從政府拿到的，他們本身也採取行動不裁員，做得不錯，我會進一步跟進。」

財政部長Steve Mnuchin也表示，要是3,500億的貸款全部借出，他會請求國會再撥款。

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